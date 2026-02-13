Masumiyet Müzesi Füsun kimdir? Eylül Lize Kandemir’in kariyeri ve dizileri

Netflix’te 13 Şubat 2026 itibarıyla yayına giren Masumiyet Müzesi dizisinde Füsun karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir, eğitim geçmişi ve rol aldığı projelerle merak konusu oldu. İşte Eylül Lize Kandemir’in kariyeri

Masumiyet Müzesi Füsun kimdir? Eylül Lize Kandemir’in kariyeri ve dizileri
Yayınlanma: Güncellenme:

Eylül Lize Kandemir, 2001 doğumlu bir oyuncudur. 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Kandemir, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başladı. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelen Kandemir, oyunculuk alanında çeşitli atölye ve eğitim programlarına katıldı.

Bu kapsamda Erbulak Evi’nde tiyatro eğitimi aldı. Hilal Saral, Esin Doğan ve Tansu Biçer’in kamera önü oyunculuk atölyelerine katıldı. Ayrıca Craft Tiyatro bünyesinde Meisner tekniği workshop programında yer aldı.

MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİNDE FÜSUN KARAKTERİ

Masumiyet Müzesi dizisi, Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanarak Netflix için hazırlandı. Dizi, 1970’li yılların İstanbul atmosferinde geçen bir hikaye üzerinden ilerliyor. Kandemir, dizide Füsun karakterini canlandırıyor. 

CAST SÜRECİYLE GÜNDEME GELDİ

Kandemir’in verdiği bir röportajda başrol için 14 tane audition verdiğini itiraf etmesi sosyal medyada gündem olmuştu.

EYLÜL LİZE KANDEMİR’İN OYNADIĞI DİZİLER

Eylül Lize Kandemir’in rol aldığı diziler şu şekilde:

Zemheri (2020)
Elbet Bir Gün (2021)
Ah Nerede (2022)
Kardeşlerim (2022-2024)
Masumiyet Müzesi (2026)

500 bin TL kredi çeksem ayda kaç TL öderim? İşte kuruşu kuruşuna hesaplama500 bin TL kredi çeksem ayda kaç TL öderim? İşte kuruşu kuruşuna hesaplamaEkonomi
Türkiye’nin boşanma haritası belli oldu: Boşanmış birey sayısı 3,5 milyonu aştıTürkiye’nin boşanma haritası belli oldu: Boşanmış birey sayısı 3,5 milyonu aştıYurt
kimdir
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Yurt Açılış Töreni’nde
4.6 milyar liralık uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi
300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Dolandırıcılara GSM hattı sağlamışlar!
93 vergi müfettişi gözaltına alındı
12 ilde organize suç örgütlerine jandarma darbesi
Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş!
Zeydan Karalar ve 5 kişi hakkında karar çıktı
İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
13 Şubat 2026 altın fiyatları 13 Şubat 2026 altın fiyatları
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 13 Şubat Cuma Gazete manşetleri 13 Şubat Cuma