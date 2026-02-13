Masumiyet Müzesi Füsun kimdir? Eylül Lize Kandemir’in kariyeri ve dizileri

Eylül Lize Kandemir, 2001 doğumlu bir oyuncudur. 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Kandemir, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başladı. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelen Kandemir, oyunculuk alanında çeşitli atölye ve eğitim programlarına katıldı.

Bu kapsamda Erbulak Evi’nde tiyatro eğitimi aldı. Hilal Saral, Esin Doğan ve Tansu Biçer’in kamera önü oyunculuk atölyelerine katıldı. Ayrıca Craft Tiyatro bünyesinde Meisner tekniği workshop programında yer aldı.

MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİNDE FÜSUN KARAKTERİ

Masumiyet Müzesi dizisi, Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanarak Netflix için hazırlandı. Dizi, 1970’li yılların İstanbul atmosferinde geçen bir hikaye üzerinden ilerliyor. Kandemir, dizide Füsun karakterini canlandırıyor.

CAST SÜRECİYLE GÜNDEME GELDİ

Kandemir’in verdiği bir röportajda başrol için 14 tane audition verdiğini itiraf etmesi sosyal medyada gündem olmuştu.

EYLÜL LİZE KANDEMİR’İN OYNADIĞI DİZİLER

Eylül Lize Kandemir’in rol aldığı diziler şu şekilde:

Zemheri (2020)

Elbet Bir Gün (2021)

Ah Nerede (2022)

Kardeşlerim (2022-2024)

Masumiyet Müzesi (2026)