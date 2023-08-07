Maviye Sürgün dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Defne hapse girecek mi ?

Başrollerini Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Hakan Salınmış'ın paylaştığı dizide yeni bölüm heyecanı başlıyor. Dikkatleri üzerine toplayan fragmanının ardından Maviye Sürgün dizisinin yeni bölümü 9 Ağustos Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak. Yeni bir dizi olmasından dolayı filmin konusu ve karakterlerin hikayesi de merak edilenler arasında. Peki, Ekranların sevilen dizisi Maviye Sürgün'ün 10. bölüm fragmanı yayınlandımı?

MAVİYE SÜRGÜN GELECEK BÖLÜM NELER OLACAK?

Maviye Sürgün dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda Defne hakim karşısına çıkıyor. İzleyiciler de Defne hapse girecek mi sorusunu merak ediyor ayrıca '' Sana gerçekleri anlatmak istiyorum... '' sloganıyla yayınlanan fragmanda Kürşat gerçekleri öğrenecek mi sorusu da dizide merak edilenler arasında . Dizinin yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek yepyeni bir bölüm heyecanla bekleniyor.

MAVİYE SÜRGÜN 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI ? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fragman henüz yayınlanmadı. Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümün ardından fragman da paylaşılacaktır. Takipte kalın!