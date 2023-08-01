Maviye Sürgün dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı ? Arda bulunabilecek mi ?

Ekranların sevilen dizisi Maviye Sürgün'ün 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Başrollerini Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Hakan Salınmış'ın paylaştığı dizide yeni bölüm heyecanı başlıyor. Dikkatleri üzerine toplayan fragmanının ardından Maviye Sürgün dizisinin yeni bölümü 2 Ağustos Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak. Yeni bir dizi olmasından dolayı filmin konusu ve karakterlerin hikayesi de merak edilenler arasında. İşte Maviye Sürgün dizisinin konusu ve merak edilenler.

MAVİ SÜRGÜN DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Ali'nin zorlu mücadelesi sürüyor

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süreliğine açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali, eşinin ölümcül hastalık haberiyle sarsılır. Eşini ve çocuklarını yanına alarak kayınpederinin yanına taşınır. Acı bir yasın içine gömülen aile, bir gece Ali'nin denize açılmasıyla hayatlarında bir dönüm noktası yaşayacaktır.

Gizemli kurtuluş ve Tanrı misafiri

Denizde sürüklenen bir botu fark eden Ali, içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı kadın, Defne adında gizemli bir kadındır. Defne geçici hafıza kaybına uğramış ve kim olduğunu hatırlamamaktadır. Ali, onu kayınpederinin oteline getirir ve ona " Tanrı misafiri " der.

Defne'nin sıra dışı geçmişi

Defne'nin aslında dolandırıcı olduğu ortaya çıkar. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan ile bu kasabada karşılaşır ve artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Maviye Sürgün'de Ali, Defne ve Ozan üçgeni etrafında dönen olaylar ve aşklar izleyenleri büyüleyecek.

Sırlar ve aile ilişkilerinin örtüsü aralanıyor

Maviye Sürgün'de sırların ve aile ilişkilerinin çözülmeye başlamasıyla heyecan dorukta. Dizide, tutkulu aşkların yaşandığı, sırların açığa çıktığı ve unutulmaz günlerin yaşanacağı kaçınılmaz bir dönem başlıyor. İzleyenleri büyüleyen bu sürükleyici hikaye, 8. bölümüyle ekranlara taşınıyor.

Maviye Sürgün dizisinin yeni fragmanında Arda'nın kaybolması dikkatleri üzerine çekti. En çok merak edilen sorulardan birisi de ; ''Arda bulunabilecek mi ? '' oldu. Fragmanın son saniyesinde Defne'nin Ali'ye sarılmasıyla beraber güzel bir haber aldıklarını varsayarsak Ali bulunmuş olabilir. Tabii ki kesin bir açıklama olmamakla beraber izleyicileri yeni bölümde heyecanlı ve sürükleyici bir bölüm bekliyor. Yeni bölümde neler olacağı merak edilen dizinin 9. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı da merak uyandırdı.

MAVİYE SÜRGÜN 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Maviye Sürgün 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün ardından paylaşılacak olan fragmana ulaşmak için takipte kalın!