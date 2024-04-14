Medya İran'ın operasyonunu nasıl değerlendirdi?

Çok sayıda gazete ve televizyon kanalı, İran’ın mazlum milletlerin sesi olan askeri hamlesini küçümseme çabası içine girdi. Bu tablo karşısında Türk Milletinin gözünü Ulusal Kanal özel yayına çevirdiği görüldü.

Filistin'de katliamlara imza atan, uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail’in şehirlerine füze ve dron yağması Türkiye’de kimi çevreleri rahatsız etti. Ak Parti ve CHP’ye yakın kimi yayın organları ile gazeteciler, İran operasyonunu etkisini azaltmak için kolları sıvadı.



Yeni Şafak gazetesi, İran'ı itibarsızlaştırmak amacı ve ABD ile İsrail’in PKK/PYD olan desteğini gölgeleyecek bir manşetle çıktı. “İran'dan PKK'ya 50 İHA” başlığını kullanan Yenişafak, ortaya attığı iddialarına herhangi bir dayanak sunamadı.



Aynı gazete “Fars emperyalizmi ve Şii yayılmacılığı” başlıklı bir yazı kaleme alan Yusuf Kaplan da İran’ın İsrail ile danışıklı dövüş içinde olduğunu iddia etti. Kaplan yazısında, “Emperyalistler, İsrail’den sonra İslâm dünyasının başına ikinci belâ, çıbanbaşı olarak İran’ı yerleştiriyor” ifadelerini kullandı.



24 TV kanalında da benzer durum vardı. 24 TV'de yayınlanan haberin başlığı "İran, İsrail'e dostlar alışverişte görsün saldırısı yaptı" oldu.



Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci İbrahim Karagül de 15 Temmuz Fetullahçı Darbe girişimi sürecinde kullanılan psikolojik savaş argümanı “tiyatro” kelimesine sığındı. Yaşananların İran-İsrail-ABD arasında bir kurgu olduğunu öne sürdü. İbrahim Karagül gibi “Danışıklı dövüş” fikrini işleyen bir diğer isim ise gazeteci Sevilay Yılmaz oldu.



İran’ı itibarsızlaştırma korosuna Halk TV ve TELE 1 gibi televizyonlar da dahil oldu. Operasyon gecesi “İran saldırdı: 1 Çocuk öldü” başlığını ayna anda ekrana taşıyan iki yayın organı da İsrail tezlerini yüksek sesle dillendirdi.



CNN Türk ekranında yer alan CHP eski Milletvekili Ali Rıza Öztürk, program boyunca İsrail ve İran'ın “danışıklı dövüş” içinde olduğu temasını işledi.



İsrail karşıtlığı konusunda taviz vermeyen namuslu kalemler de tepkisini sosyal medya da dile getirdi. Gazeteci Ufuk Coşkun “Amerika ve Israil karşısında kim varsa destekliyorum” dedi.



Gazeteci Salih Tuna ise İsrail semalarındaki İran füze ve kamikaze dronelerini gösteren videoları paylaşarak “tiyatro” ifadesi üzerinden yapılan algı operasyonlarına karşı durdu.



Ulusal Kanal Özel yayınında ise İran'ın İsrail operasyonunun Türkiye’nin güvenliği açısından önemi tek tek anlatıldı. Bozguncu yayın yapanlara karşı, Türk Milleti’nin ağırlıklı olarak tercih ettiği ekran Ulusal Kanal oldu.



Bilgi çarpıtma unsurlarının ekranlara taşındığı ortamda, Ulusal Kanal'ın izlediği mazlum milletlerin sesi olan yayın çizgisi, kanalın dijital platformlardaki hesaplarına da yansıdı.