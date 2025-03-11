Mehmed: Fetihler Sultanı 38.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle

Bu akşam, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin 38. bölümü, İstanbul'un fethine odaklanıyor. Dizinin bu bölümünde, Sultan Mehmed Han'ın liderliğinde Osmanlı ordusunun Konstantiniyye'yi fethetme çabaları ve Ayasofya'ya hilalin dikilmesi anlatılacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mehmed: Fetihler Sultanı 38.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle
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Bu akşam, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin 38. bölümü, İstanbul'un fethine odaklanıyor. Dizinin bu bölümünde, Sultan Mehmed Han'ın liderliğinde Osmanlı ordusunun Konstantiniyye'yi fethetme çabaları ve Ayasofya'ya hilalin dikilmesi anlatılacak.

Fragmanda, Sultan Mehmed Han'ın, "Fetih bizim, zafer Allah'ın olacaktır!" sözleri dikkat çekiyor.

Bu bölümde, Osmanlı ordusunun topyekûn saldırısı ve su kanallarının etrafındaki sızma hamleleri vurgulanıyor. Ayrıca, Roma'nın kaderinin Osmanlı askerlerinin ellerinde olduğu ve her taşın ardına İslam'ın mührünün vurulacağı belirtiliyor.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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