Mehmed: Fetihler Sultanı 39.bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinin 39. bölümü bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve fetihlerini konu alan dizi, yeni bölümüyle yine nefesleri kesecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı 39.bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı izle
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Geçtiğimiz bölümde Osmanlı tahtı ve devlet yönetimiyle ilgili kritik gelişmeler yaşanmış, Mehmed'in stratejik hamleleri dikkat çekmişti. Yeni bölümde ise taht mücadelesinin daha da kızışması ve Bizans ile Osmanlı arasındaki gerilimin artması bekleniyor.

Dizinin başrolünde İlhan Şen'in yer aldığı "Mehmed Fetihler Sultanı", tarihi anlatımı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor. 39. bölüm bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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