Mehmed: Fetihler Sultanı 39.bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı izle

Geçtiğimiz bölümde Osmanlı tahtı ve devlet yönetimiyle ilgili kritik gelişmeler yaşanmış, Mehmed'in stratejik hamleleri dikkat çekmişti. Yeni bölümde ise taht mücadelesinin daha da kızışması ve Bizans ile Osmanlı arasındaki gerilimin artması bekleniyor.

Dizinin başrolünde İlhan Şen'in yer aldığı "Mehmed Fetihler Sultanı", tarihi anlatımı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor. 39. bölüm bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak.

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002