Mehmed: Fetihler Sultanı 44.bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı izle

Nihayet asırlar öncesinden muştulanan zafer kazanılmış, Sultan Mehmed ve ordusu bir çağı kapatıp yeni bir çağın kapısını açmışlardır. Sultan Mehmed ile müjdelenen zaferi arasındaki tüm engeller bir bir kaldırılmış ve düşmanları mağlup edilmiştir.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mehmed: Fetihler Sultanı 44.bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı izle
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Kazanılan zaferin ardından Konstantiniyye artık yeni bir hesaplaşmaya sahne olacaktır. Eski defterler açılacak ve yeni ittifaklar kurulacaktır.

Fethi getiren taarruza can siperane karşı çıkan Çandarlı Halil Paşa için de hesap günü gelip çatmıştır. Çandarlı, Sultan Mehmed’in hangi sualiyle daha önce hiç olmadığı kadar köşeye sıkışacaktır? Halil Paşa, hangi ihanetle sarsılacak ve canı pahasına koruduğu hangi gerçekler gün yüzüne çıkacaktır?

Sultan Mehmed, Konstantiniyye’nin fethinin ardından bir yandan devleti yeni bir çağa hazırlarken bir yandan da görülmesi gereken hesapları görmeye ant içer. Bu uğurda hangi gizli ve tehlikeli ittifak onu ölümle burun buruna getirecektir? Konstantiniyye’nin Türk İslambol olması için hangi kritik ve tarihi adımlar atılacaktır? 

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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