Mehmed: Fetihler Sultanı 45.bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı izle

Mahkemeye çıkan Mehmed’in elinin kesilmesine hüküm verilmişti, ancak Hristo Osmanlı adaletini görünce davasından geri çekilir. Böylece Hristo’nun dönüşüm hikayesi başlar. Mehmed ise yeni bir dönemin başladığını vezirlerine bildirme niyetindedir, yeni usulü Çandarlı’ya anlatır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mehmed: Fetihler Sultanı 45.bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı izle
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Şeyhülislam, Fatıma’yı Saltuk’a verir ve toy hazırlıkları başlar. Ancak şehre gelen beklenmedik yabancı, Fatıma’nın yeni bir maceraya girmesine sebep olur. Fatıma’nın ortadan kaybolması, Saltuk’u ve diğerlerini de harekete geçirir. Saltuk, Fatıma’yı aramaktadır. Fatıma kimin peşine düştü? Saltuk Fatıma’yı bulabilecek mi?

Harem’de ise yaprak dökümü vardır. Mara, hareme ve hatunlara veda eder. Sultan Mehmed ona yeni bir görev tevdi etmiş, bu sebeple Sırbistan’a dönüyordur. Harem’de de artık yeni başlangıçlar ufukta görünmemektedir.

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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