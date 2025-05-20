Mehmed: Fetihler Sultanı 46.bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı izle

Bunlarla beraber saray teşrifatı ve divanda yeni nizamlar getirilir. Bu sırada babasının maceralarını dinleyen Beyazıd saraydan kaçar. Beyazıd’ın karşısına Agamemnon çıkar.

Agamennon, Saltuk ve Fatıma’yı şehit ettikten sonra yeni hedefine kitlenir: Hızır Çelebi. Hızır Çelebi’yi öldürerek Osmanlı’nın adaletine büyük bir darbe vurmak istemektedir. Bu sebeple Hızır’ı büyük bir tuzağa çeker. Hızır’ın sonu ne olacak?

Harem’de Beyazıd’ın kaybolması büyük bir paniğe ve endişeye neden olur. Mehmed’in duymasıyla şehrin altı üstüne getirilir. Bahar büyük bir korkuyla karşı karşıyadır. Gerilim ve heyecan dolu bölümüyle Mehmed: Fetihler Sultanı 20 Mayıs Salı TRT 1’de.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002