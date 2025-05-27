Mehmed: Fetihler Sultanı 47.bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı izle

Agamemnon’un niyeti ise bambaşkadır. Pontus’dan gelen Yorgo’nun talimatıyla Beyazıd’ı kaçırmak. Mehmed, Agamemnon ve Nemesis’i ortaya çıkarmayı başarabilecek mi, yoksa Beyazıd, Pontus’a Agamemnon tarafından rehin şehzade olarak mı götürülecek?

Çandarlı’nın da planları tıkır tıkır işlemekte, adım adım Nemesis ve Agamemnon’a yaklaşmaktadır. Çandarlı, Sultan Mehmed’den önce bu örgüte ulaşabilecek mi? Yoksa kurduğu tertip bozulacak mı?

Boğdan Prensi üzerine gelmekte olan Osmanlı gücünün farkına varır ve Sırbistan da dâhil olmak üzere krallıkları birliğe davet eder. Ancak önüne Mara engeli çıkar. Mara’yı durdurabilmek için kardeşini esir alan Boğdan Prensi, Vlad’ın acımasız yüzüyle karşılaşır. Vlad, Boğdan Prensi’nin üstüne Sultan Mehmed’in emriyle yürür. Vlad, Boğdan Prensini durdurabilecek mi?

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002