Mehmed: Fetihler Sultanı 49.bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı izle

Çandarlı, Zağanos’un oyununa gelerek her şeyi anlatmış, Mehmed bizzat Çandarlı’dan geçmişte yaşananları duymuştur.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mehmed: Fetihler Sultanı 49.bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı izle
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Mehmed, Çandarlı’yı derhal zindana attırmıştır. Zağanos başarısından dolayı sadrazam makamının kendisine tevdi edilmesini beklerken hiç ummadıkları bir şey olmuş ve Sultan Mehmed, Mahmud Paşa’yı payitahta çağırmıştır. Evrenosoğullarını, Pontus’ta esaretten kurtaran Mahmud, sultanın emri üzerine Payitaht’a kalmıştır. Mahmud’un gelişi Çandarlı’yı da üzmüş, artık yolun sonuna geldiğini Çandarlı da anlamıştır.

Yeniçeriler ise Çandarlı’nın infazının durdurulması için gerekirse isyan dahi çıkartabileceklerini ikrar ediyor, Kurtçu ise onları yatıştırmaya çalışıyordur. Ancak Kurtçu’yu dahi karşılarına alarak bir isyana kalkışırlar. Muvaffak olabilecekler mi, yoksa Mehmed’in gadriyle mi karşılaşacaklar?

Mahkeme yapılır. Sultan Mehmed davacı, Çandarlı ise davalı olarak Hızır’ın karşısındadır. Suçlamalar okunur ve Çandarlı suçlu bulunur, infaz edilecektir. Artık Çandarlı devri bitmiştir.

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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