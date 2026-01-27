Mehmed: Fetihler Sultanı 67. bölüm canlı ve reklamsız izle: Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı, 67. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Sultan Mehmed'in hem saray içindeki dengeleri koruma hem de fetih yolundaki stratejik hamlelerini konu alan yeni bölümde tansiyon yüksek. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izleme linki ve özeti.

Mehmed: Fetihler Sultanı 67. Bölümde Neler Olacak?

Sultan Mehmed, payitahttaki mali düzensizlik ve Harem içindeki çekişmelerle devlet nizamını korumaya çalışırken,Bosna’dan gelen Prenses Rose’un (Çiçek Hatun) çağrısıyla yeni bir siyasi kararın eşiğine gelir. Bosna Kralı Stefan’ın Bogomil halkı üzerindeki planlarını bozmaya kararlı olan Mehmed, vicdani ve siyasi bir sınav verecek.

Yeniçeri ocağında ise Hüseyin Ağa’nın sert yönetimi huzursuzluğu tırmandırıyor. Kurtçu Doğan’ın müdahalesi, Sadrazam Mahmud Paşa’nın da dahil olduğu büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşliyor. Öte yandan Vlad, Radu ve Stefan arasındaki denge, Sultan Mehmed’in hamleleriyle yeniden şekilleniyor.

