Mehmed: Fetihler Sultanı 83. bölüm sezon finali CANLI İZLE

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 83. bölümüyle sezon finali yapıyor. Fatih Sultan Mehmed ile Vlad arasındaki büyük yüzleşmenin yaşanacağı bölümde, Targovişte kuşatmasında alınacak kararlar savaşın kaderini belirleyecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mehmed: Fetihler Sultanı 83. bölüm sezon finali CANLI İZLE
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Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen tarihi yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, nefes kesen 83. bölümüyle sezona görkemli bir ara vermeye hazırlanıyor. İzleyiciler, kahramanlık, sadakat ve adalet temalarının ön plana çıkacağı sezon finalini, bu akşam saat 20.00’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

MEHMED VE VLAD YÜZLEŞİYOR

Osmanlı ordusunun Targovişte kuşatmasındaki kritik mücadelesi ekranlara taşınıyor. Sezon finalinde Fatih Sultan Mehmed, Targovişte surları önünde zaferin eşiğine kadar geliyor. Ancak Vlad’ın hazırladığı sinsi planın ortaya çıkmasıyla birlikte işler beklenmedik bir hâl alıyor. Vlad, masum halkı surların arkasına yerleştirerek Osmanlı ordusunu ağır bir vicdan muhasebesine sürüklemeyi hedefliyor. Vlad’ın kurduğu bu ölümcül tuzak karşısında zor bir karar vermek zorunda kalan Sultan Mehmed, bir hükümdar olarak öfke ile adalet arasında kritik bir seçim yapıyor.

Targovişte önlerinde gerilim her geçen an artarken, Osmanlı ordusunun farklı birlikleri zorlu mücadeleler veriyor. İntikam duygusuyla hareket eden yeniçeriler hücum emri beklerken, Kurtçu Doğan ve askerleri de büyük bir sınavdan geçiyor. Kuşatmanın seyri, savaş alanında alınacak kararlarla tamamen değişebilecek bir noktaya ulaşıyor. Diğer taraftan, Gedik Ahmed Paşa ve Bali Bey de Vlad’ın kaçış yollarını kapatmak için amansız bir takip yürütüyor.

Savaşın ateşi yükselirken, Karaman cephesinden gelen kötü haberler Şehzade Süleyman’ı önemli bir kararın eşiğine getiriyor. Süleyman, Sultan Mehmed’e olan bağlılığı ile Karaman’ın geleceği arasında kalarak hangi yolu seçeceği konusunda kritik bir imtihanla karşı karşıya kalıyor.

MİLLİ GÜREŞÇİLER İZLEYİCİ KARŞISINDA

Dizinin 83. bölüm sezon finalinde Türk güreşinin önemli isimleri de izleyici karşısına çıkıyor. Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül "Taha Alp", olimpiyat madalyalı milli güreşçi Rıza Kayaalp ise "Rıza Alp" karakteriyle hikâyeye dahil oluyor. Taha Alp ve Kaya Alp, sur kapılarını aşmak için verilen mücadelede ön saflarda yer alarak Osmanlı ordusuna destek veriyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI CANLI İZLE

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