Mehmet Ali Erbil tekrardan yoğun bakıma alındı. Haberi Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından duyurdu.

Mehmet Ali Erbil 18 Ekim perşembe günü evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Maslak’ta kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alınan 61 yaşındaki şovmenin, kaburgalarında kırık olduğu ve kırıklardan birinin akciğer zarına battığı tespit edilmişti.



Geçtiğimiz günlerde durumunun iyiye gittiği ve uyandırıldığı bilgisinin ardından bugün de Mehmet Ali Erbil'in tekrar toğun bakıma alındığı bilgisi geldi.



Haberi Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabı instagram üzerinen duyurdu.



Babası ile olan resmini paylaşan Sezin Erbil, "Canım babam, herşeyin yoğun bakımda tekrardan dua'larınıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



İşte Sezin Erbil'in o paylaşımı:





Ali Arat

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