Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmasının üzerinden 60 gün geçti. Hala yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in kızı sezin Erbil yeni bir mesaj paylaştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yeni bir resim ve mesaj paylaştı.



Sezin Erbil, mesajında yoğun bakımda 60. güne girildiğini ve doktorların Mehmet Ali Erbil'e çok iyi baktıklarını ifade etti.



Sezin Erbil'in o paylaşımı şöyle:



Yoğun bakımda 60. gün Doktorlar hemşireler babama çok iyi bakıyorlar Allah razı olsun





Ne olmuştu?



Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil acil hastaneye kaldırılmış yapılan tedavilerin ardından yoğun bakıma alınmıştı.