banner999
Sezin Erbil paylaştı: Yoğun Bakımda 60. Gün
Sezin Erbil paylaştı: Yoğun Bakımda 60. Gün
Dilekçe komisyonu obezite için mesaide
Dilekçe komisyonu obezite için mesaide
Kazanın yaşandığı hatta seferler tekrar başladı
Kazanın yaşandığı hatta seferler tekrar başladı
Konut sektörü 2019 yılından umutlu
Konut sektörü 2019 yılından umutlu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil paylaştı: Yoğun Bakımda 60. Gün

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmasının üzerinden 60 gün geçti. Hala yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in kızı sezin Erbil yeni bir mesaj paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil paylaştı: Yoğun Bakımda 60. Gün

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yeni bir resim ve mesaj paylaştı. 

Sezin Erbil, mesajında yoğun bakımda 60. güne girildiğini ve doktorların Mehmet Ali Erbil'e çok iyi baktıklarını ifade etti.

Sezin Erbil'in o paylaşımı şöyle:

Yoğun bakımda 60. gün Doktorlar hemşireler babama çok iyi bakıyorlar Allah razı olsun


Ne olmuştu?

Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil acil hastaneye kaldırılmış yapılan tedavilerin ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Etiketler; #sezin erbil #mehmet ali erbil
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.