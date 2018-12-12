Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanan Osmanlı'da, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan Mehmet ve arkadaşlarının hikayesini anlatan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin final tarihi belli oldu.

Mehmet ve arkadaşlarının hikayesini anlatan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin final tarihi belli oldu.



Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz, Özgü Kaya, Serdar Gökhan, Berk Erçel, Ogün Kaptanoğlu, Dilşad Çelebi, Mehmet Çevik, İsmail Hakkı Ürün gibi isimlerin yer aldığı TRT 1 ekranlarına gelen Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi sezon sonunu göremeden ekranlara veda ediyor.



Bu hafta 26. bölümüyle izleyicilerle buluşan Mehmetçik Kut'ül Amare, 8 hafta sonra ekranlara gelecek 34. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.





Kaynak: Superhaber.tv