Mekanik filmi konusu nedir?
2011 yapımı Mekanik filmi televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Senaryosu Lewis John Carlino ve Richard Wenk tarafından yazılan film, 1972 yapımlı aynı isimdeki filmin yeniden çekimidir. Peki, Mekanik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Orjinal adı "The Mechanic" olan filmi detayları izleyici tarafından merak ediliyor. Mekanik filmi başrollerini Jason Statham ve Ben Foster paylaşıyor. Devam filmi olan Mekanik: Suikast ise 26 Ağustos 2016'da yayınlanmıştır.
MEKANİK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mekanik, olası düşmanlarını yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop, eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir.
Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan menajeri Koca Harry’i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez.
Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry’nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar.
MEKANİK OYUNCULARI VE KARAKTERLER
• Jason Statham (Arthur Bishop)
• Ben Foster (Steve McKenna)
• Tony Goldwyn (Dean Sanderson)
• Donald Sutherland (Harry McKenna)
• Jeff Chase (Burke)
• John McConnell (Andrew Vaughn)
• Mini Anden (Sarah)
• Stuart Greer (Ralph)
• Christa Campbell (Kelly)
• Lance E. Nichols (Henry)
• J.D. Evermore (silah kaçakçısı)
• David Leitch (Sebastian)
• Mark Nutter (Dean'ın koruması)
• Lara Grice (Bayan Finch)
• Ada Michelle Loridans (Finch'in kızı)
• Katarzyna Wolejnio (Maria)
• James Logan (Jorge Lara)
• Eddie J. Fernandez (Lara'nın koruması)
• Joshua Bridgewater (araba hırsızı Raymond)