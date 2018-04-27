Hürriyet’in Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e geçmesinin ardından Melis Alphan gazete ile yollarını ayırdı

Hürriyet’in Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e geçmesinin ardından gazete ile yolları ayrılan ilk isim olan köşe yazarı Melis Alphan, Cumhuriyet’e geçti.



Hürriyet’ten ayrılışını “Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler” ifadeleriyle duyurdu.



Alphan da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlıyorum. Pazartesi günü ilk yazımı okuyabilirsiniz” paylaşımında bulundu.



Alphan daha sonra, "Pazartesi ve pazar günleri" diye yazdı.





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