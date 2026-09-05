Mercan Köşk ilk bölüm izle: Mercan Köşk konusu nedir? Mercan Köşk canlı izle

Başrollerini Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizi; düğünün hemen ardından ortadan kaybolan bir eş, gizemli bir köşk ve geçmişin karanlık hesaplaşmalarıyla karşı karşıya gelen iki ailenin fırtınalı serüvenini televizyon ekranına taşıyor.

DÜĞÜN GÜNÜ BAŞLAYAN KABUS VE KAYBOLAN BİR EŞ

Mesleğinden uzaklaştırılmanın sarsıntısını yaşayan Cemre, moral bulmak ve toparlanmak amacıyla kardeşinin yanına, Kıbrıs'a gider.

Kıbrıs'ta yolları Asil ile kesişen Cemre, kısa sürede büyük bir aşka yelken açar.

Yıldırım hızıyla nikah masasına oturan çiftin mutluluğu beklenmedik bir felaketle yarıda kalır. Cemre'nin eşi Asil, evlendikleri gün arkasında hiçbir iz bırakmadan esrarengiz bir şekilde kayıplara karışır. Eşinin peşine düşen Cemre, gerçeğe adım adım yaklaştıkça Mercan Köşk'ün derin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

TARSUS'TAN İSTANBUL'A UZANAN YÜZLEŞME

Hikayenin diğer cephesinde ise başarılı iş insanı Aras yer alıyor. İstanbul'da kurulu bir hayatı ve Tarsus'ta geniş narenciye işletmeleri bulunan Aras, doğup büyüdüğü topraklardan geçmişin travmaları nedeniyle kopmuştur.

Memleketiyle ve ailesiyle arasına kalın duvarlar ören Aras'ın çizdiği bu sınır, yaklaşan sırlar ve Cemre'nin gelişiyle birlikte altüst olma noktasına gelecektir.

TIKLA VE CANLI İZLE