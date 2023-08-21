Merve Özbey'in sağlık durumu endişe verici hâle geldi! Mücadeleci ruhuyla bilinen Merve Özbey'den iyimser mesaj!

Türk müziğinin güçlü sesi ve özgün tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Merve Özbey, sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönemi geride bırakıyor. Ünlü şarkıcının geçirdiği ameliyat sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar, sevenlerini ve müzik dünyasını derinden üzdü.

MERVE ÖZBEY'İN SAĞLIK DURUMU ENDİŞE VERİCİ HÂLE GELDİ

Özbey, geçirdiği bir ameliyatın ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle tedavi görmek zorunda kaldı. Sanatçı, sevenlerine ve kamuoyuna duyurduğu bir açıklama ile önümüzdeki günlerde planladığı 7 konserini iptal etmek durumunda olduğunu belirtti.

MÜCADELECİ RUHUYLA BİLİNEN ÖZBEY'DEN İYİMSER MESAJ

Merve Özbey, "Bir süre önce geçirdiğim operasyonun ardından beklenmedik komplikasyonlar gelişti. Şu an hastanede tedavi görüyorum ve doktorlarımın önerisi doğrultusunda 30 Ağustos tarihine kadar olan konserlerimi iptal etmek zorunda kaldım. Sağlık her şeyden önemlidir. En kısa sürede sağlığıma kavuşmayı umuyor, sağlık sorunlarımı geride bırakarak tekrar sahnede olabilmeyi diliyorum. Tüm sevenlerime sevgi ve sabırla dolu günler diliyorum." şeklinde açıklamasını paylaştı.

SAĞLIK ÖNCELİĞİ: MERVE ÖZBEY'İN ŞARKILARINA ARA VERDİ

Merve Özbey , 30 Ağustos tarihine kadar olan konserlerini iptal ettiğini belirtti.

Merve Özbey'in sağlık mücadelesi, onun sadece sahne performanslarıyla değil, aynı zamanda insanlara verdiği mücadeleci ve umut dolu mesajlarıyla da hatırlanacağı bir dönemi işaret ediyor. Umarız ki sanatçı en yakın zamanda sağlığına kavuşur ve sevenleriyle buluşmaya devam edebilir.