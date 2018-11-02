Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bugünkü yazısında Vatan gazetesinin kapanmasının ardından Milliyet gazetesinin de kapatılacağını iddia etti. Cem Küçük tarih de verdi.

Vatan gazetesinin kapatılmasıyla ilgili olarak "Murat Çelik dışındaki bütün Vatan kadrosu tasfiye ediliyor. Vatan’ın dijital ortamda da devam etmesi imkânsız. Vatan ikinci bir Radikal vakasıdır." ifadesini kullanan Cem Küçük, Milliyet'le ilgili de iddialarda bulundu.



Cem Küçük Milliyet'in kapatılacağı iddiasını şöyle yazdı: Burada kesin olarak söylüyorum ki, 31 Mart 2019’un ardından hatta belki daha da önce Milliyet gazetesi de kapatılacak ama milliyet.com.tr yoluna devam edecek. Fakat yazılı basın olarak Milliyet de olmayacak."



Cem Küçük'ün yazısının ilgili bölümü şöyle;

Sürekli bu köşede Yeni Türkiye’de rüzgârın esişi ve suyun akışı durdurulamaz diye yazıyorum. Gecikme olabilir ama durdurulamaz. Medya bu durumun en net görüleceği alanlardan biridir. İşte bakın yine her zaman olduğu gibi yazdığım hayata geçti. Aydın Doğan döneminde her türlü problemli operasyonun merkezi olan Vatan gazetesi kapatıldı. Murat Çelik dışındaki bütün Vatan kadrosu tasfiye ediliyor. Vatan’ın dijital ortamda da devam etmesi imkânsız. Vatan ikinci bir Radikal vakasıdır. Artık tarihe karışmıştır. Zaten çıkıp çıkmadığı belli olmayan bir gazeteydi. Köşe yazarları zaten yok hükmündeydi. Kapatılması 22 Mart 2018 devriminin devamı mahiyetindedir.



Burada kesin olarak söylüyorum ki, 31 Mart 2019’un ardından hatta belki daha da önce Milliyet gazetesi de kapatılacak ama milliyet.com.tr yoluna devam edecek. Fakat yazılı basın olarak Milliyet de olmayacak. Diyeceksiniz ki Hürriyet de aşırı zarar ediyor, o da mı kapatılacak? Hürriyet yüksek maliyetli yüklerinden kurtulunca kazanca geçebilecek bir gazetedir. Aydın Doğan döneminde Hürriyet âdeta bir çiftlik hâline gelmiş. Öte yandan basılı gazete devrinin bitiyor oluşu da bir realitedir...

Sayın okurlarımdan medyayla ilgili çok mesaj geliyor. Mesela değerli bir okurumun mail ile attığı soruyu aynen buraya alıyorum...



Demirören Medya Grubu'ndan açıklama:



Milliyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal;



"Bugün Türkiye Gazetesi’nde yer alan, Milliyet Gazetesi'nin kapanarak, yayın hayatına dijital ortamda devam edeceğine yönelik asılsız gerçek dışı iddia ve ithamları bir kez daha şaşkınlık içerisinde okudum.



Daha önce de belirttiğim gibi Milliyet Gazetesi 68 yıllık geçmişi ile daima Türk basınının en önemli yayın kuruluşlarından biri olmuştur. Demirören Medya Grubu çatısı altında yayın hayatına dün olduğu gibi, bugün ve yarın da geleneklerine bağlı olarak sadece bir internet sitesi olarak değil, yazılı basın olarak da devam edecektir. Gazetemiz hakkında sürekli olarak çıkarılan asılsız haberlere istinaden son kez belirtmek isterim ki, Milliyet’in geleceğine yönelik farklı bir tasarrufumuz söz konusu değildir ve olmayacaktır.



Gazetemizin marka değerini kamuoyu ve okuyucu nezdindeki itibarını zedelemek üzere yapılan bu asılsız açıklamaları şiddetle kınamakla birlikte, okurlarımıza olan saygımız ve bu hususta onlarla aramızdaki sadakat akdine bağlılığımız sebebiyle konuyla ilgili olarak tüm hukuki ve yasal açıdan gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."