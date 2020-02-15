Miran, Harun'u yakalıyor! Hercai 33. bölüm fragmanı izle... Hercai 32. bölümde neler oldu?

Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisi reytinglerde üst sıraları kimseye bırakmıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan, intikamın aşka dönüşünü işleyen dizi dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi.

Hercai dizisinin 32. bölümünde dün; Miran, bu ortaklığa devam edeceklerse özellikle Reyyan’ın zarar görmesini engellemek için Hazar’dan yaptıkları anlaşmayı herkesten saklamasını ister ancak verilen bu karar, Reyyan’ın yaşadığı hayal kırıklığını düzeltmek için Miran’ın Reyyan’a yaklaşmasını zor duruma düşürür. Kızının ve Miran’ın ayrı kaldıkları her an acı çekmesine dayanamayan Hazar, intikamı bitirmek uğruna bile olsa bu sevdanın yarım kalmasına razı olmaz ve ikiliyi bir araya getirmek için kolları sıvar. Azize’nin kurduğu oyunla Aslanbey konağına geri dönmek zorunda kalan Elif’in duydukları canını fena halde yakar. Artık sevdiklerinin hayatını babaannesinin oyunlarıyla tehlikeye girmesini istemeyen Elif, intikamı bitirmek için Azize’nin hiç beklemediği bir karşılık verir. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Azat, aynı acıları Elif’in de yaşamaması için yeni kararlar alır ancak bu durum Handan’ın hiç hoşuna gitmez ve Şadoğlu ailesinde yeni bir krizin baş göstermesine sebep olur. Bu sırada iki ailenin gündemine yönetim kurulu başkanlık seçimi haberi boma gibi düşer. Yeniden başkan olacağına kesin gözüyle bakan Azize, yaptıkları yüzünden kendisini hedef alan Gönül’ün hamlesiyle en değerli kalesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Sevdiği kadının hayallerini gerçekleştirmek için yaşanan tüm olumsuzlukları bir kenara bırakan Miran, geçirecekleri ilk sevgililer gününde Reyyan’a hiç unutamayacağı bir sürpriz hazırlar.

HERCAİ 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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