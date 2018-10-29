Tepki çeken karikatürleriyle sık sık gündeme gelen Misvak Dergisi adlı Twitter hesabı tepki çeken yeni bir karikatüre daha imza attı. Misvak Twitter hesabı gelen tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı

'29 Ekim' etiketiyle sosyal medya hesabından iki 'karikatür' paylaşan Misvak Dergisi isimli Twitter hesabı, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.



Twitter'da #Misvakkapatılsın etiketi TT oldu. Karikatürde 29 Ekim'in aslında kutlanması gereken bir tarih olmadığı anlatılıyor.



Karikatürde İngiliz oldukları tahmin edilen iki kişinin "- Halifeliği kaldırmışız... Birliklerini bozmuşuz. Alfabelerini değiştirip geçmiş ile bağlarını koparmışız... Adamlar bunu bayram diye kutluyorlar. + Biri çıkıp uyandırırsa işimiz yaş." konuşmasına yer verilerek aslında Atatürk devrimlerinin İngiliz oyunu olduğu iddia edip hedef alıyor.



Cumhuriyet'in İngilizler tarafından kurulmuş bir rejim olarak gösteren karikatür, özellikle Twitter'da yoğun tepki çekmesi üzerine Misvak hesabından kısa sürede kaldırıldı.



İşte, o skandal paylaşım:

