Müge Anlı canlı izle: 9 Aralık yeni bölüm yayında!

ATV’nin yüksek reytingli programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’i canlı izlemek isteyenler 9 Aralık 2025 yayın akışını ve canlı yayın bağlantısını araştırmayı sürdürüyor.

ATV ekranlarında yayınlanan ve uzun süredir gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı izlemek isteyenler tarafından gün boyunca internet üzerinden sorgulanıyor.

Her gün yeni gelişmelerin ele alındığı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi 5 gün izleyiciyle buluşuyor. Gündeme damga vuran olayların değerlendirildiği programda kayıp vakalarından aile buluşturma süreçlerine, faili meçhul cinayetlerdeki perde arkası çalışmalarına kadar birçok konu işleniyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

