Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Şubat Çarşamba izle... Müge Anlı'da bugün neler oluyor?

Dün annesinin başvurusu ile aranmaya başlayan, 18 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Merve, Samsun'da bulundu! 32 yaşındaki Mahire ve 14 yaşındaki Merve, alınan ihbarlar sonucunda 48 yaşındaki İrfan adlı bir adamın evinde bulundu. Polis baskını ile bulunan küçük kızı alıkoyan iki kişi gözaltında. Merve ise çocuk şubeye alındı ve ifadesine başvurulacak.

17 Ocak'ta evden kaçan 4 çocuk annesi Meral'in, başka bir adamla kaçtığı öğrenildi. Meral, Fransa'da yaşayan ablasının villasını satıp bir ev ve araba alıp, 2 çocuklu Serdar adlı bir adamla kaçtığı iddia edildi. Serdar'ın karısının da hamile olduğu öğrenildi. Meral, sevgilisi tarafından terk edildi ve elinde olduğu her şeyi adama kaptırıp abisinin kendisini Hatay'dan alması için çağrıda bulundu. 32 yaşındaki Meral, bugün canlı yayına katıldı. Sürekli eşiyle sorun yaşadığını söyleyen Meral, kayınpederinin komşusu olan Serdar ile kaçtığını anlattı. Tapunun Meral'in üzerine geçtiğini öğrenen Serdar ise evi satması için baskı yaptı ve Meral'i madde kullanmaya alıştırdı. Daha sonra ise Meral'e şantaj yapmaya başlayan Serdar, zorla evi sattırdı. Meral'in özel fotoğraflarını sürekli genç kadına yollayarak tehdit etti. Meral, ablasına evin tapusunu alması için çağrı yapsa da ablası Fransa'dan gelmemiş ve Meral'de evi satmak zorunda kaldığını anlattı.

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