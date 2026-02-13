Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Şubat 2026 canlı izle

Gündüz kuşağının en çok takip edilen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ATV ekranlarında hafta içi 5 gün boyunca yayınlanan programda ele alınan konular ve çözüme kavuşturulan dosyalar, 13 Şubat 2026 tarihli yayında da merakla takip ediliyor.

İzleyiciler, bugünkü yayını kaçırmamak için internet üzerinden canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.

Programda kayıp şahısların bulunması ve yıllardır birbirini görmeyen aile üyelerinin kavuşturulması gibi sosyal sorumluluk niteliği taşıyan konular işleniyor. Bunun yanı sıra, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ve suçu işleyenlerin adalet önüne çıkarılması adına yürütülen titiz çalışmalar, her gün ekranlara taşınıyor. Müge Anlı ve ekibi, olayların perde arkasını aralamayı sürdürüyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her sabah saat 10.00'da ATV ekranlarında başlıyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE