Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Şubat Perşembe izle... Müge Anlı'da bugün neler oluyor?

Müge Anlı'da bugün; 14 yaşındaki Merve’nin dün bulunduğu evinde tutan İrfan ve kaçıran Mahire’nin tutuklanıp cezaevine yollandığı haberi paylaşıldı.

Merve’nin sosyal hizmetlerde kalmasına karar verildiği belirtildi. 4,5 G ile Kocaeli’ne Palu davası için bağlanıldı. Duruşmanın 6.’sının görüleceği bugüne kadar gelinen süreçte herkesin dinlendiği ve her şeyin konuşulduğu ve sanık Tuncay Ustael’in canavarca hislerle Meryem Tahnal’ı öldürdüğü yönünde mütalaasının yapıldığı bugün karar duruşması olabileceği bilgisi paylaşıldı.

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