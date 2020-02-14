Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Şubat Cuma izle... Müge Anlı'da bugün neler oluyor? Müge Anlı canlı özet

Müge Anlı'da bugün; Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gerçeklerin ortaya çıktığı Palu ailesi davasında sona gelindi. Enişte Tuncer Ustael müebbet cezaya çarptırıldı. Anne ve kardeşlere 12 yıl 6 ay hapis verildi. Sadece ailenin en küçük çocuğu Fatih Palu, tahliye oldu. Müge Anlı, Fatih Palu'nun işsiz ve evsiz kaldığını fakat hala olayların etkisini üzerinden atamadığını da belirtti. İlk olarak Melike'nin amcası olan Halit Tahnal canlı yayına bağlanarak, Tuncer Ustael'in cezasını bulduğunu fakat diğer aile üyelerinin hakettiği cezayı almadığını söyledi. Müge Anlı, Dede Mehmet Şipşak'ı canlı yayında aradı ve torunu Fatih'i yanına alıp almayacağını sordu. Mehmet ise torununu istemediğini zamanında eve gittiğinde torununun da kendisini dövmeye çalıştığını söyledi.

29 Ocak'ta Eskişehir'de kayıplara karışan Selma Hanımın gelini, bugün bulundu. Gelini 4 aylık hamile olan Selma, dün karı kocanın çok mutlu olduğunu neden kaçtığını anlamadığını söyledi. Oğlu hapiste olan Selma, gelininin sığınma evinde olduğunu öğrendi. Gelin, bebeğin başka birisinden olduğunu söyledikten sonra Selma DNA testi isteyince evden kaçtığı belli oldu.

Kayıp olan 3 çocuk annesi Cemile de bugün bulundu. Kocası ve ailesine hastaneye gidiyorum diye evden çıktı ve bir daha gelmedi. Kayınvalidesi, annesi, kardeşi ve kocası Müge Anlı'ya başvurdu. Cemile, polise başvurarak isteğimle evden kaçtım dedi. Cemile'nin kız kardeşi kendisiyle telefonda konuştuğunu ve sesi ağlamaklı geldiğini ve nerede kaldığını bilmediğini söyledi. Daha sonra yayına telefon ile bağlanan Cemile, kocasından artık bunaldığını o yüzden başka birisiyle kaçtığını anlattı. Ailesine tekrar gideceğini söyleyen Cemile, üç çocuğundan vazgeçmediğini de anlattı. Kaçtığı kişinin de evli olduğu ve çocuklarının olduğu öğrenildi.

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