Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Şubat Cuma izle... Oğlunu öldüren Engin Karakollu'nun cezası belli oldu!Müge Anlı'da bugün neler oldu?

Müge Anlı'da bugün; Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gerçeklerin ortaya çıktığı Palu ailesi davasında sona gelindi. Enişte Tuncer Ustael müebbet cezaya çarptırıldı. Anne ve kardeşlere 12 yıl 6 ay hapis verildi. Sadece ailenin en küçük çocuğu Fatih Palu, tahliye oldu. Müge Anlı, Fatih Palu'nun işsiz ve evsiz kaldığını fakat hala olayların etkisini üzerinden atamadığını da belirtti. İlk olarak Melike'nin amcası olan Halit Tahnal canlı yayına bağlanarak, Tuncer Ustael'in cezasını bulduğunu fakat diğer aile üyelerinin hakettiği cezayı almadığını söyledi. Müge Anlı, Dede Mehmet Şipşak'ı canlı yayında aradı ve torunu Fatih'i yanına alıp almayacağını sordu. Mehmet ise torununu istemediğini zamanında eve gittiğinde torununun da kendisini dövmeye çalıştığını söyledi.

29 Ocak'ta Eskişehir'de kayıplara karışan Selma Hanımın gelini, bugün bulundu. Gelini 4 aylık hamile olan Selma, dün karı kocanın çok mutlu olduğunu neden kaçtığını anlamadığını söyledi. Oğlu hapiste olan Selma, gelininin sığınma evinde olduğunu öğrendi. Gelin, bebeğin başka birisinden olduğunu söyledikten sonra Selma DNA testi isteyince evden kaçtığı belli oldu.

Kayıp olan 3 çocuk annesi Cemile de bugün bulundu. Kocası ve ailesine hastaneye gidiyorum diye evden çıktı ve bir daha gelmedi. Kayınvalidesi, annesi, kardeşi ve kocası Müge Anlı'ya başvurdu. Cemile, polise başvurarak isteğimle evden kaçtım dedi. Cemile'nin kız kardeşi kendisiyle telefonda konuştuğunu ve sesi ağlamaklı geldiğini ve nerede kaldığını bilmediğini söyledi. Daha sonra yayına telefon ile bağlanan Cemile, kocasından artık bunaldığını o yüzden başka birisiyle kaçtığını anlattı. Ailesine tekrar gideceğini söyleyen Cemile, üç çocuğundan vazgeçmediğini de anlattı. Kaçtığı kişinin de evli olduğu ve çocuklarının olduğu öğrenildi.

Bugün oğlunu öldüren Engin Karakollu'nun davası görüldü. Müge Anlı'da suçunu itiraf eden ve bütün Türkiye'yi yaşadıkları ile üzüntüye boğan baba Engin Karakollu'nun davası 4. duruşmada son buldu. Anne Şaziment Karakolllu, hakime, "Eşimden şikayetçi değilim, ceza almasını istemiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti karar vermek için 5 dakika duruşmaya ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, suçunu gerek katıldığı TV programında itiraf etmesi, gerekse mahkemede itiraf etmesi ve mahkemedeki iyi halden dolayı cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü. Psikolojik problemleri olan oğlunu istemeden öldürdüğünü anlatan Karakollu'nun hikayesinden Müge Anlı'da çok etkilenmişti.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 14 ŞUBAT İZLE

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