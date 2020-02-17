Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Şubat Pazartesi neler oluyor? Müge Anlı canlı özet...

Müge Anlı'da bugün; Müge Anlı'ya katılan baba 19 yaşındaki Burçak'ın 6 aydır kayıp olduğunu söyleyerek yardım için başvurdu. Abdullah Arslanoğlu'nun kızı Burçak Arslanoğlu yayına katılarak, babasına sitem dolu sözler söyleyerek, sevdiği kişi ile kaçtığını ve onun ailesi ile yaşadığını söyledi. Hala nikah kıymadıklarını söylerken "En kısa zamanda nikahımızı yaptıracağız" dedi. Babası ise okumasını diledi.

Derya ile Hüseyin, Dursiye Sağlam'ı aramak için programa başvurdu. Afyonkarahisar Merkez'den 11 Şubat günü kaybolan Sağlam'ın, iki çocuğu var. 40 yaşındaki Dursiye Sağlam'ın kızı Derya, İstanbul'a borçlarını ödemek için gelip çalıştığını annesi ile son konuşmalarında da annesinin moralinin bozuk olduğunu söyledi. Derya, babasının define işleri yüzünden abisinin de hapishanede olduğunu annesinin de bir kafede çalışıp kızını okutmaya çalıştığını anlattı. Evde hep huzursuzluk olduğunu iddia eden Derya, annesinin kaybolma gününü de Perşembe sabahı babasından telefon aldığını annesinin evde olmadığını, Ahmet diye adlı bir şahsın, annesini eve bıraktığını söylediğini daha sonra ise anneden haber alamadığını iddia etti.

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