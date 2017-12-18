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Muğla'da Ulusal Gönüllüleri rüzgarı

Geçtiğimiz hafta sonu Muğla'da Ulusal Gönüllüleri rüzgârı esti. Milas ve Köyceğiz'de yapılan kahvaltılı buluşmada gönüllüler, Muğla’ya Ulusal Kanal bürosunun kurulacağı tarihi belirledi.

Muğla'da Ulusal Gönüllüleri rüzgarı

Gönüllüler kolları sıvadı, Ulusal Kanal Muğla bürosu için adım atıldı.

Hafta sonu Milas ve Köyceğiz’de Ulusal Gönülleri rüzgârı esti. Ulusal Kanal’a gönül verenler kahvaltıda buluştu. Toplantıya Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, deneyimli spiker Gülgûn Feyman, Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir, Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya ve Aydınlık Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Hasan Ali Kızılırmak katıldı.

Deneyimli spiker Gülgûn Feyman, Ulusal Kanal’ın sorun çözen özelliğine vurgu yaptı.

Çağdaş Cengiz, Ulusal Kanal’ın 18 yıllık mücadelesini anlattı.

Ulusal Kanal’ın Ege Bölgesi’ndeki hedeflerini de Erdem Özdemir anlattı.

Muğla’daki etkinliklerle gönüllü ordusuna yeni neferler katıldı.

Etkinliklerin sonunda da Ulusal Kanal Muğla bürosunun açılması kararlaştırıldı. Anıl Hançerli ve Gülşen Gül Ulusal Kanal Muğla bürosunun açılması için görevlendirildi.




HABER-KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #Ulusal Gönüllüleri
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