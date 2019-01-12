Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur Akbaş, Engelsiz Yaşam Vafkı'nın ödül töreninde eşi Müslüm Gürses'e ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün açık artırma ile satıldığını, imitasyon olan bu malzemelerin satışıyla hem kamuoyunun hem de kendisinin aldatıldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu.

Avukatı Bahar Can Milli ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulunan Muhterem Nur Akbaş dilekçesinde, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın 8 Ocak 2019'da bir otelde düzenlenen töreninde Müslüm Gürses'e ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün açık artırmayla satışa çıkarıldığını, hem kamuoyunun hem de kendisinin aldatıldığını öne sürdü.



Açık artırmayla satılan yüzüğün sahte olduğunu iddia eden Akbaş, gerçek yüzüğün şu anda kendi parmağında bulunduğunu ve yaşamının sonuna kadar da çıkarmayacağını kaydetti.



Akbaş, Müslüm Gürses'in bütün gömleklerinin de Şanlıurfa'daki müzede yer aldığını bildirdi.



Sahte eşyaların satışı yapılarak şahsi menfaat sağlandığını öne süren Muhterem Nur Akbaş, "Samimi olsalardı, amaç gerçekten vakıf yararına yardım olsaydı, yapımcılar kazandıkları parayla şahsi yardım yapardı, üstelik filmden bu kadar kazanmışken... Veya benim bu hayır işinden haberim olurdu. Bu durumda seve seve ben de bağışta bulunmak isterdim. Eğer vakıf bu eşyaların sahte olduğunu biliyorsa vakıfların durumu incelenmeli yok onlar da bizler gibi kandırılmışsa suçlunun bulunmasını ve cezalandırılmasını istirham ediyorum. Bu durum beni manen yıkmıştır. Hatıralarımın malzeme olmasından ve paraya dönüşmesinden oldukça rahatsız olmaktayım. Eşyaların kime ve hangi fiyata satıldığı, şu anda nerede bulunduğu hususunda basında çıkan haberler dışında bilgim yok. Vakfın araç olarak kullanılması suretiyle insanları dolandıran şüpheli şahısların tespit edilerek cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.



Akbaş, söz konusu etkinlikte satılan ürünlerin sahte olduğunu öne sürerek, Engelsiz Yaşam Vakfı ve "Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu'nun "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.



"Eşimi kullanıyorlar"



Muhterem Nur Akbaş, suç duyurusu ve ifade işleminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Gazetecilere parmağındaki yüzüğü gösteren Nur, eşinin imitasyon gömleği ve yüzüğünün gerçekmiş gibi açık arttırmayla satılıp bağışta bulunulduğunu öne sürdü.



Akbaş, "Böyle bir şeyden çok zedeleniyorum. Bizi parçalıyorlar. Sözleşmede böyle bir madde olmadığı halde, bana danışmadan onayımı almadan bu tür bir işe başvurmuşlar. Onları suçlu buluyorum bu nedenle. Filmden oldukça büyük bir para kazandılar. O paranın içinden bağışta bulunsalar çok makbule geçerdi. Kırıntı parayla 10 bin liraya 20 bin liraya yüzük, gömlek satılacak. Herkes bunu yapabilir ama milyonlar kazanan bir insan bunu yaparsa benim için çok üzücü. Eşimin ismini böyle paramparça ediyorlar, eşimi kullanıyorlar. Artık yeter." diye konuştu.



"O kadar para kazansam paranın yarısını veririm"



Muhterem Nur Akbaş, yapımcı Mustafa Uslu'nun bağışta bulunmak için söz konusu etkinlikte yüzüğü satışa çıkardığını ancak bunun bir reklam olabileceğini öne sürdü.



Açık artırmayla satılan gömleğin de filmde kullanılan gömlek olabileceğini anlatan Akbaş, şunları söyledi:



"Yaptıklarını duyduğum gün ofislerine gittim. 'Dünyanın parasını kazandınız, bu paranın içinden veremez miydiniz?' dedim. Bunu konuşacağım zaman şehit ailelerini karşıma alacağım söylendi. Ben şehit aileleri için çok üzülüyorum.O kadar para kazansam paranın yarısını veririm."



"Dünyanın en büyük parasını verseler ben bu yüzüğü vermem"



Parmağındaki yüzüğü Müslüm Gürses ile 38 yıl önce aldıklarını söyleyen Akbaş, "Bu yüzüğü 250 liraya yaptırdık. Kendisini kaybedeli 6 sene oldu. Bu yüzük parmağımda. Dünyanın en büyük parasını verseler bu yüzüğü vermem." dedi.



Akbaş, kendisinde dahi Müslüm Gürses'in gömleğinin bulunmadığını, bütün gömlekleri geçen yıllarda Şanlıurfa'daki Müslüm Gürses Müzesi'ne bağışladığını söyledi.



Müzeden bir tane bile gömlek verilemeyeceğini anlatan Akbaş, Gürses'in bal mumu heykelinin yapımı sırasında müzeden bir gömlek istediğini ancak olumsuz yanıt aldıklarını, bu nedenle açık artırmayla satıldığı belirtilen gömleğin de sahte olduğunu ifade etti.