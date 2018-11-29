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Murat Yıldırım'ın oynayacağı yeni dizide partneri kim olacak?

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasını sunan ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın yeni dizi projesi hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Murat Yıldırım'ın partneri kim olacak en merak edilen konular arasında yerini aldı

Murat Yıldırım'ın oynayacağı yeni dizide partneri kim olacak?

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasını sunan ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın yeni dizi projesi hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Peş peşe çok izlenen sinema filmleri çeken ünlü oyuncunun iki sezondur atv'yle yapmayı planladığı dizi projesi için de çalışmalar sürüyor. Tims&B'nin yapımcılığını üstleneceği projeyi güçlü kalemler Ayfer Tunç ile Ethem Özışık'ın kaleme aldığı konuşuluyor.

MedyaTava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun partneri için de kulislerde çok ünlü bir oyuncunun adı geçiyor.

Murat Yıldırım'ın merakla beklenen yeni projesi için son yıllarda "Dila Hanım" ve "Kaderimin Yazıldığı Gün" dizilerindeki performansıyla hafızalarda yer eden Hatice Şendil'le görüşüldüğü öğrenildi.
 

Etiketler; #Murat Yıldırım #kim milyoner olmak ister
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