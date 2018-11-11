Ünlü alışveriş uygulaması N11, 11.11 ( 11 Kasım ) kampanyası için dün gece mobil kullanıcılara attığı bildirimdeki 'siren çalmıyoruz' ifadesinden dolayı özür mesajı yayımladı.

Dün gece saatler 00.00'yi gösterdiğinde N11 uygulaması mobil kullanıcılara 11.11 (11 Kasım) kampanyasının başladığını duyuran bir bildirim göndermişti.



Gönderilen bildirimde “İçimize sinmedi, rahatsız olabileceğini göze alarak – en azından siren çalmayarak- mesaj atıyoruz. Saat 00.00 itibarıyla özel indirimli ürünler sayfası açılacak…” mesajı yer aldı.



Dün, 10 Kasım olması dolayısıyla N11'in 'siren çalmıyoruz' ifadesine sosyal medya üzerinden bir çok kullanıcı tepki göstermişti.



O tepkilerin üzerine N11 açıklama yapmak zorunda kaldı. "Aziz Ata’mızın hatırasına sahip çıktığımız bu günde maalesef çok yanlış anlaşılmış ve yanlış yorumlanmıştır." denilen açıklamada atılan bildirimden dolayı N11 yetkilileri özür diledi.



İşte N11'in özür mesajı:



değerli kamuoyuna,



bu gece saat 00:00’da uygulamamızdan atılan bildirimle ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.



öncelikle, şu an derin bir üzüntü yaşadığımızı tüm samimiyetimizle sizlerle paylaşmak isteriz.



gece yarısı rahatsızlık vermemek amacıyla sessiz modda gönderilen bildirim metnine, kampanya temamız olan “siren” kavramını konu etmek, aziz ata’mızın hatırasına sahip çıktığımız bu günde maalesef çok yanlış anlaşılmış ve yanlış yorumlanmıştır.



cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder atatürk’e ve onun ilkelerine bağlılığımız bizim en vazgeçilmez değerlerimizden biri iken, bu talihsiz durumla karşılaştığımız için oldukça üzgünüz. bu yanlış anlaşılmaya mahal veren bildirimden dolayı içtenlikle özür dileriz.



n11.com"