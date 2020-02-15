Narin doktor oluyor! Yemin 185. bölüm izle... Yemin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin dün 185. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Reyhan ile Emir, Narin ile Kemal romantik anlar yaşadı. Yemin 185. bölüm izle... Yemin 186. bölüm fragmanı izle...
MEDYA 15.02.2020, 09:40
Yemin dizisinde dün; Reyhan Zeynep’ten duyduklarından sonra çok şaşırır. Emir ise karısının moralini düzeltmek ister. Zeynep’in her şeyi söylemesinden sonra Reyhan büyük bir şok yaşar. Verdiği zor kararın altında ezilen Reyhan her şeyi düzeltmenin bir yolunu bulabilecek mi? Öte yandan karısını bu zor zamanda mutlu etmek isteyen Emir büyük bir sürprizle Reyhan’ın karşısına çıkar. Narin, Erhan’ın gerçek yüzünü gördükten sonra çıkmaza girer. Erhan, artık daha da tehlikeli olacağa benzer. Öte yandan ise Kemal kendinden beklenmeyecek bir adım atar.
YEMİN 185. BÖLÜM İZLE
YEMİN 186. BÖLÜM FRAGMANI
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