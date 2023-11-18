Nebahat Çehre'den Gururlandıran Hareket! 👏 Kahramanmaraş Depreminde Milyonları İstemedi

Türk sinemasının parlayan yıldızı olan Nebahat Çehre Kahramanmaraş depreminden sonra bölgede yapılacak inşaatlardan birinde reklam yüzü olması istendi. Ancak Nebahat Çehre'den alkışlanacak bir hareket geldi.

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Nebahat Çehre'den Gururlandıran Hareket! 👏 Kahramanmaraş Depreminde Milyonları İstemedi - Resim: 1

Hafızalara Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Hanım karakteriyle kazınan Nebahat Çehre, takdir edilecek bir davranışa imza attı. 

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Nebahat Çehre'den Gururlandıran Hareket! 👏 Kahramanmaraş Depreminde Milyonları İstemedi - Resim: 2

Nebahat Çehre'den Gururlandıran Hareket!

Şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde neredeyse 11 şehir olumsuz etkilendi. Binaların yıkıldığı ve binlerce insanın vefat ettiği deprem sonrası inşaat sektörleri yeniden harekete geçti. 

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Nebahat Çehre'den Gururlandıran Hareket! 👏 Kahramanmaraş Depreminde Milyonları İstemedi - Resim: 3

Binaların dikilmeye başladığı Kahramanmaraş'ta bir firma reklam yüzü olarak Nebahat Çehre'ye teklif sundu. 

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Nebahat Çehre'den Gururlandıran Hareket! 👏 Kahramanmaraş Depreminde Milyonları İstemedi - Resim: 4

Ancak Türk sinemasına damga vuran usta isim gelen bu teklifi geri çevirdi. 

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