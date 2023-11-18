Nebahat Çehre'den Gururlandıran Hareket! 👏 Kahramanmaraş Depreminde Milyonları İstemedi
Türk sinemasının parlayan yıldızı olan Nebahat Çehre Kahramanmaraş depreminden sonra bölgede yapılacak inşaatlardan birinde reklam yüzü olması istendi. Ancak Nebahat Çehre'den alkışlanacak bir hareket geldi.
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Hafızalara Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Hanım karakteriyle kazınan Nebahat Çehre, takdir edilecek bir davranışa imza attı.
Nebahat Çehre'den Gururlandıran Hareket!
Şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde neredeyse 11 şehir olumsuz etkilendi. Binaların yıkıldığı ve binlerce insanın vefat ettiği deprem sonrası inşaat sektörleri yeniden harekete geçti.
Binaların dikilmeye başladığı Kahramanmaraş'ta bir firma reklam yüzü olarak Nebahat Çehre'ye teklif sundu.
Ancak Türk sinemasına damga vuran usta isim gelen bu teklifi geri çevirdi.