Neşet Ertaş'ın Oğlundan Açıklama: Babamızın Vasiyetini Satmadık

"Bozkırın Tezenesi", büyük ozan Neşet Ertaş memleketi Kırşehir'de panel ve konserlerle anıldı. Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde moderatörlüğünü Hacı Mehmet Duranoğlu’nun yaptığı panelde konuşan Ertaş'ın yakın dostu, adına ve anısına kitap kaleme alan Bayram Bilge Tokel, sosyal medyada Ertaş hakkında yazılan ve paylaşılanların büyük çoğunluğunun asılsız olduğunu söyledi.

Tokel, Neşet Ertaş'ın 17-18. yüzyılda yaşamış, doğup büyüdüğü yerin, hayatı ve yaşantısı hakkında bilgi bulunmayan anonim biri olmadığını, vefatının 11. yılını andıklarını, çocukları ve akrabalarının da hayatta olduğunu anlattı.

"ASILSIZ ŞEYLER ORTALIĞI DOLDURUYOR"

Sosyal medyada Neşet Ertaş hakkında çok fazla asılsız bilginin dolaştığını dile getiren Toker, "Bir kitapta biri hikaye anlatıyor, kendi kafasından uyduruyor. Sonra bir gazeteci köşesinde kullanıyor. Onu da bir sosyal medya fenomeni alıyor hesabında paylaşıyor. Bu yayılıyor gerçek kayboluyor, unutuluyor, asılsız şeyler ortalığı dolduruyor." dedi.

"ONUN VASİYETİNİ SATMADIK"

Büyük ozanın oğlu Hüseyin Ertaş, "Neşet Ertaş'ı yaşatalım, unutturmayalım" diyerek ortada gerçek ve kıymetli bir şey varsa halkın bunu kucaklayacağından ve değerlerini yaşatacağından emin olduğunu dile getirdi. Panele katılan bir vatandaşın, Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan sinema filmini sorması üzerine Hüseyin Ertaş şunları kaydetti:

"Babamız ömrü boyunca böyle teklifleri kabul etmedi. Biz de onun çocukları olarak o gittikten sonra onun vasiyetini satmadık. Bize de böyle teklifler geldi ama kabul etmedik. (Belgeselde) Gerçek görüntüsü ve sesi vardı. Kendisi ve dostları anlattı. Hayali olan, yalan dolu, amacı sadece sahiplerinin cebini doldurmak olan bir yapıtın faydası olmadığını o önceden görmüştü. İnsanların cebindeki parasını almak istemeyen, 'paralı konserler vermiyorum, halka açık konserler veriyorum' diyen bir insan."

Panelin ardından sanatçılar Neşet Doğan, Veli Ertaş, Köksal ve İrfan Ertaş, Harun Çulha, Taşan Kardeşler, Erkut Özkan-Muhlis Berberoğlu konser verdi. Salonu dolduran vatandaşlar da türkülere eşlik etti.