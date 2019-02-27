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Netflix'e rakip online platform geldi! BritBox nedir, nasıl üye olunur, BritBox film dizi nasıl izlenir

Sinemada gösterimi sürerken çok sayıda kişi tarafından izlenen Organiz İşler 2 Sazan Sarmalı filmini yayınlayan Netflix'e online platformda rakip geldi. BBC ve ITV'nin kurmaya hazırlandıkları BritBox yakında piyasaya sürülecek

Netflix'e rakip online platform geldi! BritBox nedir, nasıl üye olunur, BritBox film dizi nasıl izlenir

İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV'nin, Netflix’e rakip bir platform oluşturmaya hazırlandıkları bildirildi. 

BBC'den yapılan açıklamada, BBC ve ITV'nin, görüşmelerin son aşamasında oldukları, "BritBox" olarak adlandırılacak platformun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin planladığı belirtildi.

BBC Genel Direktörü Tony Hall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sunulacak hizmet karşılığında talep edilecek abonelik ücretinde de rekabetçi olunacağını kaydetti. 

ITV Üst Yöneticisi Damel Carolyn McCall ise kurulacak ortak platform için "İngiliz yaratıcılığının merkezi olacak." ifadesini kullandı.  

McCall, "İngiltere’de internet kullanan evlerin yüzde 43’ü BritBox'a abone olmakla ilgileniyor. Burada bizim için bir fırsat penceresi var." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #netflix #britbox #bbc #itv
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