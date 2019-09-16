Netflix'in '13 Commandments' dizisindeki Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları ile ilgili sahneye sert tepki! " Liderler 'Türkiye ittifakı'nı inşa etse sorunlarımızı hızla çözeriz"

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, internetten dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in '13 Commandments' isimli dizisinde Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak Türkler 'barbar ve katil' olarak gösterilmesine tepki gösterdi.

İlker Yücel, şunları belirtti:

"Batı siyasetlerini belirleyen düşünce kuruluşları ve dergilerde 2014'ten sonra Tayyip Erdoğan için 'İslami Kemalist, Ergenekon'un kontrolüne girdi, TSK'ya teslim oldu' yorumları yapılıyor. Bunun temel nedeni FETÖ tasfiyesi ve PKK- Suriye kuzeyinin temizlenmesi.

Silivri duvarının yıkılmasından sonra ABD için en kötü şey oldu: Devlet içindeki gladyo yapılanması operasyon yapamaz hale geldi, Batı'nın beslediği terör örgütleri etkisizleştirildi, vatansever kuvvetler mücadele içerisinde dostluk inşa etti.

İçerideki liberaller ve PKK kuyrukçuları Ak Parti'ye 'fabrika ayarlarına dön, güvenlikçi politikaları terket' çağrısı yaparken dışarıdan da sopa gösterildi. NATO toplantısında hedef alınan kuvvet olarak Atatürk ve Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanılması da tesadüf değildi.

15 Temmuz gecesi Ak Parti binasına asılan büyük Atatürk fotoğrafı ABD için ölümcül darbeydi. Çünkü FETÖ darbesine direnerek, bağımsızlık mücadelesine girişenler -en zorlu gecede- başarılı olan liderden; Atatürk'ten kuvvet olmaya karar vermişti.

Bu süreçte iki nokta önemli:

1) Atatürk düşmanlığı yapılarak bağımsızlık mücadelesi verilemez, Türk milleti birleştirilemez.

2) Ak Parti'ye 'muhalefet' edeceğim diye PKK'nın siyasi uzantısıyla ittifaka girişenler Atatürkçülük yapamaz.

19 Mayıs'ta Samsun'da Bandırma vapuru önünde buluşan liderler "Türkiye ittifakı"nı inşa etse sorunlarımızı hızla çözeriz.

ABD hem CHP içindeki PKK/HDP sever Batıcılardan umutlu hem de Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu ekibinden. Ya onlar ittifak yapacak ya da vatanseverler."

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