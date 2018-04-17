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Netflix'in abone sayısı 125 milyona ulaştı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 125 milyona ulaştı.

Netflix'in abone sayısı 125 milyona ulaştı

Netflix, 2018 yılının ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğindeki gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3,7 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Firmanın geliri geçen yılın ilk 3 ayında 2,64 milyar dolar olmuştu.

Netflix'in yılın ilk çeyreğinde net karı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 290 milyon dolara ulaştı. Netflix, 2017'nin ocak-mart döneminde 178 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Firmanın net kar ve gelirindeki artışın ardından New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri yüzde 6,7 artarak 328,60 dolara kadar tırmandı.

2018'in ilk çeyreğinde 7 milyon yeni abone
Netflix, 2018'in ilk çeyreğinde dünya genelinde yaklaşık 7 milyon 410 bin yeni abone aldı.

Söz konusu dönemde yeni abonelerin 1 milyon 960 bini ABD'den, 5 milyon 460 bini de diğer ülkelerden geldi.

Böylece Netflix'in toplam üye sayısı ABD'de 56 milyon 710 bine, diğer ülkelerde 68 milyon 290 bine ulaşarak toplamda yaklaşık 125 milyon oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #netflix
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