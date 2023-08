Netflix Kore dizileri 2023 bırakamayacağınız K-drama önerileri

8. Cafe Minamdang

Nam Han-joon, şüpheli bir kafe ve dolandırıcılığa başlayan bir falcının hikayesini konu alan dizi, davaları çözmek için çeşitli yeteneklerini kullanırken yaşananları ele alıyor.

9. Juvenile Justice (Suça İtilen Çocuklar)

Çocuk mahkemesi hakiminin gözünden suça karışan çocukların yaşadıkları ve hakimlerin aldığı zorlu kararları anlatan dizi, suça sürüklenen gençlerin hikayelerine odaklanıyor.

10. All Of Us Are Dead (Hepimiz Öldük)

Bir lisede yaşanan gizemli olayları anlatan dizi, hızla yayılan bir virüsün öğrencileri zombilere dönüştürmesiyle hayatta kalmaya çalışanları konu alıyor.