Netflix Kore dizileri 2023 bırakamayacağınız K-drama önerileri
Netflix'te bulabileceğiniz en iyi Kore dizilerini sizin için derledik, her biri farklı türlerde sürükleyici hikayeler sunan yapımlar. Netflix kore dizileri 2023 bırakamayacağınız K-drama önerileri:
1. Extraordinary Attorney Woo
Zeki avukat Woo Young-woo, otizmli olmasına rağmen hem hukuk firmasında hem de günlük yaşamında karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak zorundadır. Mükemmel hafızasıyla geçmişte öğrendiklerini bile hatırlayan Woo'nun hayatı, önüne çıkan zorlukları aşabilmesi için büyük bir sınav olacaktır.
2. The Sound of Magic
Bir lunaparkta yaşayan bir sihirbazın hikayesini anlatan dizi, acımasız gerçeklerle mücadele eden genç bir kızın sihirbazın yaşamına girmesiyle değişen kaderini konu alıyor.
3. Şeytan Avcısı
Özel yeteneklere sahip bir grup insan, komadan çıktıktan sonra kötü ruhları avlamaya başlar. So-mun adlı genç kadının da katılmasıyla bu ekip, dünyadaki kötülüklere karşı mücadele eder.
4. Hotel Del Luna
Ölülerin ağırlandığı bir otel işleten Jang Man, eski bir hatasının cezasını bu otelde çekerken, Goo Chan adında bir adamın hayatını altüst eden beklenmedik olaylar zinciri başlar.
5. Alchemy of Souls
Kurgusal bir evrende geçen hikayede, ruhları hayata döndüren bir büyücü ile bir prestijli aile üyesi olan adamın yollarının kesişmesiyle yaşanan olaylar anlatılıyor.
6. Business Proposal
En yakın arkadaşlarınızla neler yapabileceğinizi düşünün. Ha-re, arkadaşının başını kurtarmak için gittiği randevuda karşısına çıkan kişiyi korkutup kaçırmaya çalışırken, işler beklenmedik şekilde sarpa sarar.
7. Sweet Home
Geleneksel zombi temalarından farklı olarak, insanların canavarlara dönüştüğü bir dünyada hayatta kalmaya çalışan genç bir adamın hikayesi anlatılıyor.
8. Cafe Minamdang
Nam Han-joon, şüpheli bir kafe ve dolandırıcılığa başlayan bir falcının hikayesini konu alan dizi, davaları çözmek için çeşitli yeteneklerini kullanırken yaşananları ele alıyor.
9. Juvenile Justice (Suça İtilen Çocuklar)
Çocuk mahkemesi hakiminin gözünden suça karışan çocukların yaşadıkları ve hakimlerin aldığı zorlu kararları anlatan dizi, suça sürüklenen gençlerin hikayelerine odaklanıyor.
10. All Of Us Are Dead (Hepimiz Öldük)
Bir lisede yaşanan gizemli olayları anlatan dizi, hızla yayılan bir virüsün öğrencileri zombilere dönüştürmesiyle hayatta kalmaya çalışanları konu alıyor.