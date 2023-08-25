Netflix Kore dizileri 2023 bırakamayacağınız K-drama önerileri

1. Extraordinary Attorney Woo

Zeki avukat Woo Young-woo, otizmli olmasına rağmen hem hukuk firmasında hem de günlük yaşamında karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak zorundadır. Mükemmel hafızasıyla geçmişte öğrendiklerini bile hatırlayan Woo'nun hayatı, önüne çıkan zorlukları aşabilmesi için büyük bir sınav olacaktır.

2. The Sound of Magic

Bir lunaparkta yaşayan bir sihirbazın hikayesini anlatan dizi, acımasız gerçeklerle mücadele eden genç bir kızın sihirbazın yaşamına girmesiyle değişen kaderini konu alıyor.