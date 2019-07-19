Netflix La Casa De Papel 3 dizisi izle! Netflix'te nasıl film dizi izlenir? Netflix ve La Casa De Papel 3 nasıl izlerim? Netflix açıkladı: Yayınlandı

İlk iki sezonu dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenilen La Casa De Papel dizisinin üçüncü sezonu bugün Netflix'te yayınlanıyor. Hızla büyümesiyle dikkatleri üzerine çeken Netflix, dizinin bugün yayınlanacağını belirtti. Netflix, dizinin yeni sezonunun yayınlandığını açıkladı. Netflix Türkiye'ye ait sosyal medya hesabından 14 Temmuz 2019 tarihinde La Casa De Papel 3 dizisi için bir paylaşım yapılmıştı. Dizi oyuncularının yer aldığı fotoğraf paylaşılırken "Son 5 gün #LCDP3" diye yazıldıPeki İspanya yapımı üç oyuncunun başrolünü paylaştığı uluslararası ödül de alan La Casa De Papel dizisinin üçüncü sezonu nasıl izlenir

Úrsula Corberó, Álvaro Morte ve Pedro Alonso'nun başrolünde yer aldığı yaratıcısının Álex Pina olduğu ünlü dizi La Casa De Papel'in üçüncü sezonu bugün Netflix'te yayınlanıyor.



Birçok kişinin de merak ettiği ve izlemek istediği dizinin yeni sezonu, bugün itibariyle Netflix'te yayında.



Netflix, dizinin yeni sezonunun yayınlandığını açıkladı.



2017 yılında yayınlanmaya başlanılan dizi, 16 ve üzerindeki yaşa sahip kullanıcıların izlemesi öneriliyor.



İspanyol dizisi olan La Casa De Papel'in üçüncü sezonu için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.



Bu paylaşımlardan birkaçı şöyle:



"İstemsizce kulağımda paraaa bizdeee çalıyor.



Bu gülüşü tekrar görmek için bile izlenir.



O zaman bugünün anısınaa #LaCasaDePapel3



Hiç bir kızı beklemedim seni beklediğim kadar



Dört gözle beklediğimiz gün geldi. Geliyor iki gözüm.



Gözüm yolda, gönlüm darda...



Bu dava sensiz olmaz reyis."



PEKİ NETFLIX LA CASA DE PAPEL 3 NASIL İZLENİR



Netflix'te film izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 39.99 lira olarak belirlendi.



Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.



NETFLIX'TEN LA CASA DE PAPEL 3 PAYLAŞIMI



Netflix Türkiye'ye ait sosyal medya hesabından 14 Temmuz 2019 tarihinde La Casa De Papel 3 dizisi için bir paylaşım yapılmıştı.



Dizi oyuncularının yer aldığı fotoğraf paylaşılırken "Son 5 gün #LCDP3" diye yazıldı.



ulusal.com.tr