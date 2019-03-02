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Netflix Mart 2019 mutlaka izlenmesi gereken diziler

Dünyanın en çok kullanılan ve Türkiye'de vizyonda gösterimi devam ederken Yılmaz Erdoğan'ın yönetip başrolünde oynadığı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmini üyelerine sunan Netflix'te yer alan ve bu ay mutlaka izlenmesi tavsiye edilen dizleri bir araya getirdik

Netflix Mart 2019 mutlaka izlenmesi gereken diziler

Türkiye'de gelirlerini katlayan ve adını iyi bir şekilde duyuran online dizi-film izleme sitesi Netflix'te bu ay izlenebilecek dizilerin hangisi olduğu araştırılıyor.

Dizilerin orijinal yapım olduğu Netflix'te çeşitli sayıda karışık dizi ve film yer alıyor.

Aylık belli bir ücret karşılığı üye olunan Netflix, artık televizyonda dizi izleme alışkanlığı bitireceğe benziyor.

şte Netflix Mart 2019 izlenmesi önerilen 5 dizi...

1- The Umbrella Academy

Babalarının ölümüyle yeniden bir araya gelen sıra dışı yeteneklere sahip kardeşler, şaşırtıcı aile sırlarını ve insanlığı bekleyen yakın bir tehdidi açığa çıkarır.

2- The Order

Annesinin ölümünün intikamını almak isteyen bir üniversite öğrencisi, gizli bir topluluğa katılır ve kendini kurt adamlar ile kara büyü yapanlar arasındaki savaşta bulur.

3- Love, Death - Robots

Korkunç yaratıklar, uğursuz sürprizler ve kara komedi bir arada. Tim Miller ve David Fincher imzalı bu animasyon öykü antolojisi, iş yerinde izlenmeyecek türden.

4- The OA 

Evinden kaybolduktan yedi yıl sonra, genç bir kadın yeni gizemli yeteneklerle geri döner ve gizli bir görev için beş yabancıyla bir ekip kurar.

5- Osmosis

Yakın gelecekte Paris. Piyasaya yeni çıkan bir çöpçatanlık uygulaması ruh eşlerini beyin verilerini inceleyerek eşleştirir. Ancak gerçek aşkı bulmanın bir bedeli vardır. Bu bedeli ödemeye hazır mısınız?

Etiketler; #netflix #The Umbrella Academy #The Order #love #Death - Robots #The OA #Osmosis
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