Netflix'ten dizi izleme döngüsü

İnternetten dizi ve film izleme platformları arasında popüler olan Netflix, sosyal medya hesabından dizi izleme döngüsü paylaştı.

Paylaşımda, bir döngü halinde dizi izleyicilerinin kullandığı ifadelere yer verildi.

Paylaşılan görselde şu ifadeler yer aldı:

"Çok iyiymiş.

Bir bölüm daha.

Hala izliyor musun?

Evet!!!

E bu da bitti!

Ne izlesem acaba?

Yeni diziye başla"

Netflix, bu grafik ile birlikte, "Sonra 'admin yeni sezon nerde?'" notunu paylaştı.

ulusal.com.tr