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Nihat Genç anlattı! Ezel ve Çarpışma dizilerindeki FETÖ mesajları

Gazeteci- Yazar Nihat Genç Ulusal Kanal'da Veryansın programında Ezel ve Çarpışma dizilerindeki FETÖ mesajlarını anlattı

Nihat Genç anlattı! Ezel ve Çarpışma dizilerindeki FETÖ mesajları

Nihat Genç ile Veryansın programında bu hafta Ezel ve Çarpışma dizinlerindeki FETÖ mesajları konuşuldu.

Erdem Atay'ın sorularını yanıtlayan Genç, Çarpışma dizisindeki FGH "Fetullah Gülen Hocaefendi" anonsunu ve FETÖ mesajlarını anlattı.

Genç, Ezel dizisi ile ilgili "Ramiz dayı FETÖ'yü, Ezel de Erdoğan'ı temsil ediyor" dedi.

Genç, Çarpışma diziyle ilgili "FETÖ, ayaktayız mesajı vermek için dizi çekiyor." dedi.

Dizi oyuncularını da uyaran Genç, "Dizide oynayanlar dikkatli olsun, FETÖ'ye alet olmasın" diye konuştu.

Nihat Genç, Show TV yönetimini de uyardı ve "Kanal diziyi alıp iyice incelesin" dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Ezel #fetö #çarpışma #nihat genç
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