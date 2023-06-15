Nikah masasında bekleyen Deva’nın sözünü bozmaya niyeti yoktur... Gülcemal 10. bölüm

Gülcemal 10. bölümde; Gülcemal öğrendiği gerçekle sarsılırken annesine dair terk edilmişlik travmaları da geri döner. İşte Gülcemal 10. bölüm izleme linki...

Nikah masasında bekleyen Deva’nın sözünü bozmaya niyeti yoktur... Gülcemal 10. bölüm
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Yapımını MF Yapım’ın, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Gülcemal dizisi 15 Haziran Perşembe 20.00'de yayın hayatına başlıyor. Senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan’ın kaleme aldığı “Gülcemal” dizisinin başrolleri ise Murat Ünalmış ve Melis Sezen üstleniyor. İşte Gülcemal dizisi konusu ve oyuncuları...

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU 

Çocukken annelerinin başka bir adama kaçmak için terk ettiği iki kardeş olan Gülcemal ve Gülendam’ın hayatı annelerinin gidişiyle paramparça olur. Zorluklar içinde büyüyen iki kardeş kendilerine imrenilecek bir hayat kurarak yıllar sonra Bursa’ya dönerler. Gülcemal’in tek amacı annesinden intikam almaktır. Onun herşeyini alacak, sonunda kapısına muhtaç edecek ve annesi ona “İyi ki seni doğurmuşum oğlum” diyecektir. 

Annesizliği, çocukluk yarasına saklayıp o yarayı hiç kapatmayan Gülcemal güçlü ve acımasız bir adamdır. Annesinin deyimiyle bir yılan. Ancak daha Bursa’ya döndüğü ilk gün uzun kirpikli bir kızla karşılaşır. Korku ve öfkeyle başlayan bu tanışıklık uzun sürecek bir hikayenin ilk cümlesidir halbuki. Deva, Gülcemal’in annesi Zafer hanıma çalışan bir ipek boyama ustasıdır.

GÜLCEMAL 10. BÖLÜM

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