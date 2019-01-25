Bünyesinde Number1 FM, Number1 TV, Number1 Türk FM ve Number Türk TV’yi barındıran Üç Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş.'nin iflas ettiği açıklandı. İlan metninde, "İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 562528/0 sicil sayısında kayıtlı yukarıda unvanı ve adresi yazısı şirketin İstanbul Anadolu 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018-1277 esas sayılı dosyasından 17.01.2019 günü saat: 14:27'dan itibaren iflasına karar verilmiştir." denildi

Bir süredir Türkiye’deki şirketlerden gelen iflas ve konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi.



1992 yılında merkezi Londra’da kurulan ve Türkiye’de yayın yapan ilk radyolardan olan Number1 FM’in iflas ettiği açıklandı.



Medya Tava’nın haberine göre Üç Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş. adıyla faaliyet gösteren ve bünyesinde Number1 FM, Number1 TV, Number1 Türk FM ve Number Türk TV’yi barındıran şirket hakkında, 22 Ocak 2019 tarihi itibariyle iflas kararı alındı.



İlan metninde, "İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 562528/0 sicil sayısında kayıtlı yukarıda unvanı ve adresi yazısı şirketin İstanbul Anadolu 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018-1277 esas sayılı dosyasından 17.01.2019 günü saat: 14:27'dan itibaren iflasına karar verilmiştir." denildi.



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