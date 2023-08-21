Nurgül Yeşilçay hayranlarını üzen haber! Hayranları mesaj üstüne mesaj atıyor

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay tekrar ekrana veda etti. Bennu Yıldırımlar, Nurgül Yeşilçay ve Selim Bayraktar‘ın erken ayrılığının ardından Kanal D'de yayınlanan 'Veda Mektubu' dizisi final yapıyor

Nurgül Yeşilçay hayranlarını üzen haber! Hayranları mesaj üstüne mesaj atıyor
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Kanal D ekranlarında yayınlanan dev bütçeli bir dizi daha final yapıyor. Beklenen oldu ve Veda Mektubu dizisine erken final kararı çıktı


“Veda Mektubu” dizisi bu akşam ekranlara veda ediyor. Most Production imzalı dizinin başta 20. bölümde veda etmesine karar verilmiş, ardından da proje 4 bölüm daha uzatılmıştı.

Nurgül Yeşilçay hayranlarını üzen haber! Hayranları mesaj üstüne mesaj atıyor - Resim : 1
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bennu Yıldırımlar, Nurgül Yeşilçay ve Selim Bayraktar‘ın erken ayrılığının ardından dizi 24. bölümde final yapıyor.

Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönettiği dizinin final bölümünde Hatice’nin kullandığı tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Mehmet’in (Emre Kıvılcım) ölüp ölmediği ve Aslı’nın (Rabia Soytürk) bebeğinin düşüp düşmediği sorularının cevapları gün yüzüne çıkacak.

Nurgül Yeşilçay hayranlarını üzen haber! Hayranları mesaj üstüne mesaj atıyor - Resim : 2

NURGÜL YEŞİLÇAY HAYRANLARI ÇOK ÜZÜLDÜ

Kanal D ekranlarında yayımlanana Veda Mektubu dizisinin final yapacak olması özellikle Nurgül Yeşilçay hayranlarını çok üzdü. Sevilen oyuncu uzun bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Bu gelişmeyle birlikte Nurgül Yeşilçay'ın çok sayıda hayranı hem Kanal D yönetimini hem Nurgün Yeşilçay'ı mesaj yağmuruna tuttu.

VEDA MEKTUBU

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. 

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