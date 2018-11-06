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Nuriye Akbulut 1 çift küpe ile İMECE'ye katıldı

İlk kez tanıştığımız kesimlerin bize ilk sorusu “Ulusal Kanal’ın patronu kim” olmuştur. Bizi bilenler ise 18 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz yayınımızın kaynağını merak ederler. Sıradaki haberde patronumuzu ve mali kaynağımızı anlatacağız.

Nuriye Akbulut 1 çift küpe ile İMECE'ye katıldı

Nuriye Akbulut, Tito Yugoslavya’sında dünyaya geldi. 1954’te eşi Demir Akbulut ile birlikte İştip’ten İzmir’e göçtü. O günden bu yana Gültepe’de yaşıyorlar.

Nuriye Akbulut, Ulusal Kanal ekranında İMECE çağrısını duyar duymaz harekete geçti. Yıllarca kulağında olan küpelerini verdi.

Şairin dediği gibi, “sizden çorap istiyoruz, bir çift çorap. İstiyoruz sizden çarık,…” /// Ne zaman başımız dara düşse, Türk milleti koşup yetişiyor çağrımıza.

Demir Akbulut, 85 yaşında… Yıllarca terzilik yapmış, hala evinin terzilik işlerini kendisi yapıyor.

Nuriye ve Demir Akbulut’un rüyalarına giriyoruz. Bu sorumluluğu gelecek yıllara taşıyacağız.
 
HABER: UFUK AKKAYA
KAMERA: AKIN KARA / ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #küpe #nuriye akbulut
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