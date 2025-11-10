O dizi için beklenmedik karar! Reyting krizi sonrası ekranlara veda ediyor

İddialı oyuncu kadrosuna ve güçlü tanıtım kampanyasına rağmen “Aynadaki Yabancı” izleyici ilgisini sürdüremedi. Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun başrollerini paylaştığı yapımın, 7. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Son Dakika haberine göre, kulislerde dizinin 12. bölüme kadar sürdürülmesinin planlandığı, ancak son haftalarda reytinglerde yaşanan düşüşün yapımcıları erken final kararına ittiği konuşuluyor.

8 Kasım Cumartesi günü açıklanan reyting sonuçlarına göre “Aynadaki Yabancı” ilk 10 program arasına giremedi. Bu gelişmenin ardından yapım şirketi, maddi kayıpların artmaması için diziyi bitirme kararı aldı.

FİNAL KARARI 7. BÖLÜMLE NETLEŞTİ

Geçtiğimiz hafta 6. bölümüyle ekrana gelen dizinin, düşük izlenme oranları nedeniyle 7. bölümde final yapacağı açıklandı. Böylece “Aynadaki Yabancı”, bu sezon erken final yapan yapımlar arasına katıldı.

Sektör kulislerinde, izleyicinin ilgisinin azalması ve televizyon yapımlarında yükselen maliyetlerin, yapımcılar üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu konuşuluyor.